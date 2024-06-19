Тоннель на Путилковском шоссе в Красногорске откроют в 2025 году

Бетонирование 30-метровой центральной секции строящегося тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 завершилось в Красногорске. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Также в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе строители продолжают разрабатывать котлован тоннеля и устраивают грунтовые анкеры, переустраивают инженерные коммуникации», — уточнили в ведомстве.

Движение по новому тоннелю откроют в середине 2025 года. Транспортный объект обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД в двух уровнях. Это позволит улучшить транспортную доступность около 100 тысяч жителей микрорайона Путилково.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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