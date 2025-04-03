Томаты начали выращивать под звуки классической музыки в Воскресенске

В тепличном комплексе «Подмосковье» проводят необычный эксперимент — выращивают томаты под классическую музыку. Специалисты наблюдают, как мелодии влияют на рост растений, и уже видят первые результаты. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

В течение нескольких месяцев по утрам в теплицах звучала классика, и это привело к положительным изменениям: шмели стали активнее, что улучшило опыляемость цветков и ускорило созревание томатов.

В ведомстве добавили, что музыка повлияла не только на растения, но и на сотрудников комплекса. Они отмечают, что под классические мелодии работать стало легче и приятнее. Напомним, влияние музыки на рост растений давно изучается. По данным экспертов, лучшая динамика роста наблюдается при частоте 6 кГц, а более высокие частоты, напротив, могут замедлить развитие или даже навредить растениям.