Томаты и листовой салат вырастили в тепличном комплексе в Воскресенске

Тепличные комплексы Московской области — одни из ключевых предприятий России, обеспечивающие жителей свежими овощами круглый год. В Воскресенске функционирует ООО «ТК Подмосковье», где на площади 35 гектаров выращивают томаты и листовой салат.

Московская область занимает второе место в России по выращиванию овощей закрытого грунта. На территории региона функционирует 12 крупных тепличных проектов. Они занимают более 221 гектаров. Также в Подмосковье открыли распределительные центры, где продукцию сортируют и готовят к отправке в розничные сети.

Одним самых крупных предприятий по выращиванию овощей закрытого грунта стало ООО «ТК Подмосковье», расположенное в Воскресенске.

Отметим, что всего в этом сезоне в Подмосковье собрали более 106 тысяч тонн овощей: свыше 74 тысяч тонн огурцов, 29 тысяч тонн томатов и около 1,9 тысяч тонн других культур.