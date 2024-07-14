Точку незаконной торговли фруктами закрыли на станции Тайнинской в Мытищах

На железнодорожной станции Тайнинской в Мытищах сотрудники администрации ликвидировали лотки с овощами и фруктами. Продукцию поместили на хранение, а хозяина торговой точки оштрафовали.

Предприниматели продавали овощи и фрукты возле дома № 10 по Пионерской улице на станции Тайнинская. Разрешающих торговлю документов у владельца и продавца не было. Однако точку закрывать они отказались и оказали сопротивление. Сотрудники администрации вызвали на место наряд Росгвардии.

В итоге торговое оборудование и продукцию вывезли на хранение, а предприниматель получил штраф.

О случаях незаконной торговли необходимо сообщать в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, 30. Телефон: 8 495 581-13-48, электронная почта potrebrinok2012@yandex.ru

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