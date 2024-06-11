Точки общепита и торговли отремонтируют в Мытищах к осени

Фото: Пресс-служба Мытищи

Объекты потребительского рынка реконструируют на Дмитровском шоссе в Мытищах. Работы планируют завершить осенью этого года.

Инспекция Управления потребительского рынка и услуг округа выехала на Дмитровское шоссе. Здесь реконструируют девять объектов торговли и общепита. Работы планируют завершить осенью.

Реконструкцию проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Приводят все торговые точки и учреждения общепита, расположенные вдоль вылетных магистралей, к ухоженному, чистому и привлекательному виду, а территории вокруг них убирают и благоустраивают.

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