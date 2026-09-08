Точки несанкционированной торговли ликвидировали в Раменском округе

Рейды по пресечению работы стихийных торговых точек провели во всем муниципалитете. Администрация Раменского округа взяла на контроль все нестационарные торговые объекты.

Каждому предпринимателю объяснили, как вести бизнес в рамках закона. В деревне Полушкино демонтировали точку, где велась незаконная продажа сезонных овощей и фруктов. Убрали объект по продаже гжельских сувениров и в селе Речицы.

«На сегодняшний день мы демонтировали 12 объектов. В плане у нас еще 15. Закроем то, что жителям не нравится и не соответствует требованиям. Также тщательно будем следить за новыми объектами», — сказал заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров.

Потребность в сезонной торговле возникла у многих из-за того, что в Раменском округе значительное количество отдаленных от города населенных пунктов: деревень и поселков. На данный момент демонтировано 74 нестационарных торговых объекта из запланированных 180.

«При выявлении нарушений, в течение 15 дней владельцы смогут добровольно снести свой объект. Если собственники не захотят этого делать, мы демонтируем сами с помощью подрядной организации», — сказал начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского округа Вадим Уланов.

Представители администрации по поручению губернатора Московской области продолжат проводить эту работу на регулярной основе, чтобы в Раменском округе вся торговая деятельность осуществлялась честно, порядочно и законно.