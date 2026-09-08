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    Точки несанкционированной торговли ликвидировали в Раменском округе

    Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа

    Рейды по пресечению работы стихийных торговых точек провели во всем муниципалитете. Администрация Раменского округа взяла на контроль все нестационарные торговые объекты.

    Каждому предпринимателю объяснили, как вести бизнес в рамках закона. В деревне Полушкино демонтировали точку, где велась незаконная продажа сезонных овощей и фруктов. Убрали объект по продаже гжельских сувениров и в селе Речицы.

    «На сегодняшний день мы демонтировали 12 объектов. В плане у нас еще 15. Закроем то, что жителям не нравится и не соответствует требованиям. Также тщательно будем следить за новыми объектами», — сказал заместитель главы Раменского округа Александр Пивоваров.

    Потребность в сезонной торговле возникла у многих из-за того, что в Раменском округе значительное количество отдаленных от города населенных пунктов: деревень и поселков. На данный момент демонтировано 74 нестационарных торговых объекта из запланированных 180.

    «При выявлении нарушений, в течение 15 дней владельцы смогут добровольно снести свой объект. Если собственники не захотят этого делать, мы демонтируем сами с помощью подрядной организации», — сказал начальник Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского округа Вадим Уланов.

    Представители администрации по поручению губернатора Московской области продолжат проводить эту работу на регулярной основе, чтобы в Раменском округе вся торговая деятельность осуществлялась честно, порядочно и законно.