«Точка роста для городов». Подмосковье внедряет лучшие мировые практики благоустройства парков

Шесть подмосковных проектов выиграли на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в 2024 году. В регионе постоянно открывают новые и улучшают парки, используя при этом самые передовые мировые практики благоустройства. Об этом в интервью 360.ru рассказал заместитель министра благоустройства Подмосковья Евгений Афанасенков.

Подмосковные проекты благоустройства не первый год выигрывают во всероссийских конкурсах. Такие победы ощутимо стимулируют развитие территорий, отметил Афанасенков.

При разработке проектов учитывают мировой опыт и используют самые передовые практики и методы обустройства общественных пространств. При этом во внимание берут пожелания жителей и бизнеса.

«Администрация совместно с проектировщиками, подрядчиками, экспертным сообществом, жителями начинают обсуждать, что на этой территории будет происходить, как территорию нужно благоустраивать, что думает по этому поводу бизнес. Любое благоустройство является точкой роста для дальнейшего развития наших городов», — добавил он.

При создании парков и скверов одной из главных задача становится создание многофункциональной инфраструктуры, где гости смогут отдыхать круглый год. Так, летом жители занимаются бегов и велосипедными прогулками, а также играют в спортивные игры. Зимой их заменяет катание на коньках и лыжах.

Благодаря продуманному подходу парки становят популярнее, и с каждым годом их посещает все больше человек. В них регулярно организуют развлекательные и праздничные программы, афишу которых можно найти на сайте welcome.mosreg.

Этой зимой в парках организовали 39 катков, свыше 50 лыжных трасс, тюбинговые горки и многое другое.

«В каждом парке есть свои интересная развлекательная программа, которая создана для того, чтобы людям было интересно. Это и встречи с интересными людьми, мастер-классы спортсменов, различные игры, проводы масленицы, празднование Нового года и многое другое», — напомнил Евгений Афанасенков.