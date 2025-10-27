Тюльпаны высадят на 4 тысячах клумб в Подмосковье до наступления морозов

В Московской области началась осенняя посадка тюльпанов. Ежегодная традиция помогает украсить городские клумбы яркими цветами к майским праздникам. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Посадка в октябре важна для того, чтобы тюльпаны зацвели весной. Для правильного развития цветов специалисты следят за температурой почвы, которая должна быть не ниже +8 градусов. В это время активно развиваются корни и закладываются будущие бутоны.

В разных округах Подмосковья планируют высадить тысячи луковиц. Так, в Коломне появятся около 39 тысяч тюльпанов, в Серпухове — более 32 тысяч, а в Зарайске — примерно три тысячи.

Весной цветники будут радовать жителей и гостей региона, создавая праздничную атмосферу и украшая города. Тюльпаны станут частью общих клумб: после их цветения декоративность поддержат другие многолетние растения, которые будут радовать глаз весь сезон.