Тяжелоатлеты из Воскресенска стали призерами областного турнира

Открытый чемпионат по жиму штанги лежа проходил в городском округе Ступино. Соревнования посвящались памяти мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Александра Шпака.

На турнир приехали спортсмены из Серпухова, Коломны, Домодедова, Луховиц, Каширы Озер и Москвы. Они соревновались в различных категориях: «мастера», «мужчины», «женщины», «юноши» и «дети».

Воскресенск представляли тяжелоатлеты из физкультурно-спортивного центра «Новое поколение». Они показали на турнире высокие результаты, завоевав места на пьедестале почета. Анна Морозова выиграла золотую медаль, а Сергей Морозов получил бронзовую награду.

Спортсмены воскресенского центра постоянно участвуют в турнирах различного уровня и становятся победителями и призерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.