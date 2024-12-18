Тяжелоатлеты из Дмитрова стали призерами всероссийского турнира

Соревнования по тяжелой атлетике «Железная лига Гераклиона» проходили в Москве. Дмитровские спортсмены показали высокие результаты, завоевав медали всех достоинств.

Турнир собрал около 400 тяжелоатлетов из 28 регионов России. Они соревновались в нескольких возрастных категориях.

Дмитровский городской округ представляли воспитанники секции тяжелой атлетики Центра развития физической культуры, спорта и отдыха. Среди участников в возрасте 10-12 лет Максим Кузьмин и Евгений Мацкевич выиграли золотые медали, Карим Палочкин стал обладателем серебряной награды, а Марат Палочкин получил бронзовую. Серебряным призером у мужчин стал Илья Герасимов.

Заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина оценила отличные результаты дмитровских тяжелоатлетов и высокий уровень их подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.