Тяжелоатлеты из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира

С 20 по 27 июля в Москве прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Соревнования объединили спортсменов разных возрастов и уровней подготовки — от начинающих атлетов до опытных профессионалов.

За медали боролись юноши и девушки в возрасте от 10 до 12 лет, спортсмены от 13 до 17 лет, а также взрослые мужчины и женщины. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва из Богородского округа достойно представили муниципалитет и завоевали несколько призовых мест.

Среди девушек в возрасте от 10 до 12 лет серебряными призерами стали Алиса Великанова и Алиса Медведева. В возрастной категории от 13 до 17 лет золотую медаль завоевала Ксения Тонаканян в весовой категории свыше 81 килограмма. По сумме двоеборья спортсменка показала результат 71 килограмм.

Мирослава Королева показала второй результат в весовой категории 40 килограммов. Бронзовую медаль завоевала Оксана Бондаренко в весовой категории до 71 килограмма, подняв в сумме двоеборья 127 килограммов.

Среди юношей серебряную медаль выиграл Максим Черкунов. В весовой категории 89 килограммов он показал результат 236 килограммов по сумме двоеборья.

Успешное выступление спортсменов стало подтверждением высокого уровня подготовки воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа и профессиональной работы тренеров. Впереди у атлетов новые соревнования и возможность пополнить копилку наград.