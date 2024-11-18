Тяжелоатлеты из Богородского округа стали призерами открытого Кубка России

В Туле прошел Открытый Кубок России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. В весовой категории свыше 109 килограммов в возрастной группе М50 победу одержал Владимир Сущак, завоевав свой одиннадцатый титул победителя Кубка России.

Более того, Владимир стал абсолютным победителем в своей возрастной группе, добавив к своим достижениям двадцать пятую юбилейную победу на национальных соревнованиях, включая четырнадцать побед на чемпионатах страны.

В турнире приняли участие представители из 33 регионов России, включая Запорожье и Луганск, что подчеркивает высокий уровень соревнований и широкую географию участников.

С 13 по 17 ноября в Туле также прошел традиционный всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Серебряный гриф». За медали боролись спортсмены спортивных школ олимпийского резерва, а также атлеты из поселка Зеленый и Старой Купавны. Особенно успешно выступили спортсмены из Богородского округа, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.

Эти соревнования стали настоящим праздником спорта, собрав лучших атлетов страны и продемонстрировав высокий уровень подготовки участников.

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