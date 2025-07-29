Тяжелоатлеты из Богородского округа приняли участие в турнире «Путь к Олимпу»

Юбилейный 10-й всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» прошел в Москве. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из 35 регионов страны, в том числе, из Богородского округа.

Соревнования проводились в год 140-летия российской атлетики и были посвящены Владиславу Краевскому и Георгию Рибопьеру, которые внесли ценный вклад в развитие российской атлетики.

Борьба была крайне напряженной, а результаты — впечатляющими.

На всероссийских соревнованиях в Москве блестяще выступили воспитанники школы олимпийского резерва и физкультурно-спортивного комплекса «Купавна» из Богородского округа. В копилке побед пять медалей высшего достоинства, три — серебро и восемь — бронза.

Как признались спортсмены из Богородского округа, они усердно тренировались на протяжении длительного времени, чтобы достойно представить свой регион и показать свое мастерство. Завоеванные медали и места — явное тому подтверждение.