Тяжелоатлеты из Богородского округа победили на областном турнире

Лично-командный турнир по тяжелой атлетике памяти героя СССР Степана Куркова завершился в городе Куровское. В результате упорной борьбы первое командное место заняла команда из Старой Купавны Богородского городского округа.

Соревнования являются традиционными и проводятся уже много лет в память о герое СССР Степане Куркове. С первых дней Великой Отечественной войны Степан Иванович ушел на фронт и в 1943 году погиб при освобождении города Выборга.

Особенностью турнира является командная борьба сразу в пяти возрастных группах. Два лучших результата по мастерству спортсмена идут в командный зачет.

В турнире приняли участие более 150 человек. Это команды из Орехово-Зуева, Электростали, Электрогорска, Дубны, Богородского округа, Балашихи и других муниципалитетов.

По сумме всех балов первое командное место заняли тяжелоатлеты из Старой Купавны.