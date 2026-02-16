Тяжелоатлеты из Балашихи выиграли 5 медалей на Всероссийском турнире

Воспитанники Балашихинской школы тяжелой атлетики стали обладателями пяти наград на соревнованиях на подмосковной спортбазе «Чехов». Турнир на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова проходил с 10 по 17 февраля и собрал более 600 участников из 38 регионов России.

Спортсмены состязались в двух возрастных категориях: юниоры 10-12 лет, а также юноши и девушки 13-15 лет. Балашихинские тяжелоатлеты, тренирующиеся на базе спортивного клуба «Союз», достойно представили округ на всероссийском уровне.

Золотые медали завоевали Тина Лохова, Марфа Матвеева и Игорь Литвиненко. Серебряным призером стал Глеб Лохов, бронзу завоевала Софья Зозуля. Подготовку спортсменов к ответственному старту осуществлял тренер Руслан Гулак, который помог ребятам продемонстрировать высокий уровень мастерства и волю к победе.

Юбилейный, 20 по счету, всероссийский турнир по тяжелой атлетике в этом году был посвящен памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева. Соревнования, проходившие на подмосковной спортивной базе «Чехов», традиционно собирают сильнейших юных атлетов со всей страны и являются важным этапом в их спортивном становлении.