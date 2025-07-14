Тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк успешно восстановился после травмы спины

Люберецкий силач Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк успешно восстановился после травмы спины. Проблемы с позвоночником возникли у спортсмена более года назад. Он травмировался на съемках с удержанием штанги в 300 килограммов в тренажере Смита и надуванием грелок.

Тогда заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам готовился к сложному рекорду, где он должен был удержать платформу с автомобилем, одновременно надувая грелки до разрыва. Этот трюк является цирковым, когда-то его исполнял советский силач Валентин Дикуль.

В восстановлении на протяжении 15 месяцев спортсмену помогал знаменитый стронгмен, травматолог-ортопед и реабилитолог Руслан Пустовой, а также врач-невролог Люберецкой областной больницы Александр Бахарев.

Сейчас Сергей Агаджанян здоров и готовится к мировому рекорду, который в прошлый раз сорвался из-за травмы.