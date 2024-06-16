Тяжелоатлет из Подмосковья Даниил Вагайцев выиграл золото Игр стран БРИКС

Фото: Оргкомитет Игр БРИКС

​Подмосковный спортсмен Даниил Вагайцев завоевал высшую награду в соревнованиях по тяжелой атлетике Международных игр стран БРИКС. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Как пояснили в ведомстве, Вагайцев показал в рывке результат в 186 килограммов, а в толчке 230. Таким образом, его сумма двоеборья составила 416 килограммов.

Второе место занял россиянин Алексей Ловчев, его результат в двоеборье — 410 килограммов, а бронзу выиграл белорусский тяжелоатлет Роберт Куровский с результатом — 375 килограммов в двоеборье.

​Всего в копилке подмосковных спортсменов уже семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Игры БРИКС собрали более четырех тысяч спортсменов из 90 стран, которые приехали в Казань, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

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