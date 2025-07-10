Тяжелоатлет из Люберец Сергей Анаджанян проведет встречу с жителями Белгорода

Силач из Люберец Сергей Анаджанян проведет благотворительную встречу с жителями Белгородской области. Она пройдет 9 августа — в День физкультурника. В преддверии поездки спортсмен провел закрытую тренировку, где продемонстрировал смертельно опасные трюки.

На закрытой тренировке силач ломал закаленную стальную лопату, выполнял становую тягу с весом более 250 килограммов и надувал грелки до разрыва, пока на его груди стояли две помощницы. К таким опасным номерам спортсмен усердно готовится на протяжении долгого времени.

«Я к каждому силовому трюку, сколько бы лет ни прошло, отношусь очень серьезно», — сказал он.

Цель — не только показать физические возможности человека, но и побудить молодое поколение вести здоровый образ жизни.

«Полагаясь на молодежь, можно идти вперед и противостоять всем угрозам, противодействовать всем вызовам нашей стране», — добавил силач.

После благотворительной встречи в Белгороде спортсмен отправится в тур по регионам России.