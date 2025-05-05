Тяжелоатлет из Люберец попробует установить новый мировой рекорд

Многократный рекордсмен мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, попытается установить новый мировой рекорд. Мероприятие пройдет в велолыжном парке «Шуклинка» в Курской области.

Агаджаняну предстоит за 12 минут сломать по меньшей мере восемь стальных стержней толщиной 10 миллиметров и разорвать, надувая, не менее восьми грелок. Подобранные Международным союзом стронгмена — силового экстрима предметы считаются одними из самых сложных и непредсказуемых.

«Те же стальные шпильки толщиной 10 миллиметров могут разлетаться при большом усилии буквально за секунды в натренированных и крепких руках, однако по мере усталости спортсмена могут не ломаться довольно долго. Грелки — отдельная история. Иногда чтобы надуть до разрыва хотя бы одну уходит более минуты!» — пояснил руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Сергей Агаджанян, заместитель президента федерации и легенда силовых рекордов, не раз удивлял публику своими достижениями. На этот раз он не только бросит вызов собственным возможностям, но и отдаст дань памяти героям Великой Отечественной войны.

Испытание станет подарком Курской области от Федерации силового экстрима России.