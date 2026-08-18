Тяжелоатлет из Богородского округа стал призером всероссийских соревнований

Егор Пушмин из Богородского округа стал серебряным призером Спартакиады народов России по тяжелой атлетике в весовой категории до 95 килограммов. В сумме двоеборья атлет показал результат 352 килограмма — это серьезное достижение на фоне высочайшего уровня конкуренции.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 13 по 15 августа и собрали более 100 сильнейших тяжелоатлетов из разных регионов страны. Спортсмены боролись за награды в различных весовых категориях — всего было разыграно 12 комплектов медалей: по шесть у мужчин и женщин.

Турнир стал этапом отбора на чемпионат мира, а также на Олимпийские игры 2028 года в Лос‑Анджелесе. Для Егора Пушмина выступление на таком уровне — значимый шаг в спортивной карьере и серьезная заявка на участие в крупнейших международных стартах.

Огромная заслуга в успехе спортсмена принадлежит его наставнику — тренеру‑преподавателю Владимиру Краснову. Его опыт, методический подход и поддержка помогли Егору продемонстрировать стабильную и сильную работу на помосте.

2026 год стал по-настоящему успешным для тяжелоатлета Егора Пушмина: в апреле на чемпионате Центрального федерального округа по тяжелой атлетике Егор завоевал серебряную медаль в весовой категории до 96 килограммов В сумме двоеборья он показал результат 336 килограммов. Еще одну яркую победу Егор одержал на чемпионате Московской области по тяжелой атлетике: здесь он поднялся на высшую ступень пьедестала в той же весовой категории.