«Тяжелая, невосполнимая потеря». Воробьев простился с создателем гиперзвуковой ракеты Александром Леоновым

Герой Труда России и создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Григорьевич Леонов ушел из жизни. Много лет он руководил НПО машиностроения, служил стране и Подмосковью. Губернатор Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и близким

Под началом Леонова создавались гиперзвуковые ракеты и космические аппараты, а также стратегические комплексы, которые по сей день обеспечивают безопасность страны.

«Для Подмосковья уход Александра Георгиевича — тяжелая, невосполнимая потеря. Он заботился о родном предприятии, участвовал в общественной жизни, помогал развивать городскую инфраструктуру, воспитывал новые поколения инженеров», — сказал губернатор.