Тяжелая медтехника на сумму 100 млн рублей заработала в больницах Подмосковья

В Московской области заработала еще четыре единицы тяжелого медоборудования: два рентген-аппарата в Серпуховской больнице, один в Дмитровском филиале противотуберкулезного диспансера и один маммограф в Воскресенской больнице. Общая стоимость оборудования превышает 100 млн рублей.

«Мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровым тяжелым оборудованием. Это позволяет проводить более качественную диагностику, что важно для выбора тактики лечения», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом рентген-оборудовании могут проводить исследования как взрослым, так и детям.

Современный маммограф, как отметил главврач Воскресенской больницы Максим Кузнецов, оснащен специальной приставкой и позволяет делать забор биопсии из опухоли прямо во время процедуры. Это помогает выявлять рак молочных желез на ранних стадиях.

Вся цифровая медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Диагностика на новых аппаратах проводится бесплатно по полису ОМС. Для этого понадобится направление от лечащего врача. Запись на прием доступна через регпортал госуслуг «Здоровье», в инфомате медучреждения, через телефон 122 или чат-бот в Telegram.