Титулованная спортсменка из Коломны завершила спортивную карьеру

Мастер спорта России международного класса по академической гребле Екатерина Питиримова объявила об окончании спортивной карьеры. Участницу Олимпиады 2021 года и чемпионку России чествовали в Коломенской спортивной школе по академической гребле.

Екатерина Питиримова представляет коломенскую спортивную династию в третьем поколении. Ее дедушка — старейшина тренерского корпуса Виктор Питиримов, а отец — мастер спорта международного класса, участник Олимпийских Игр в Барселоне 1992 года Виктор Питиримов, который много лет тренировал дочь.

Коллектив спортивной школы в знак благодарности вручил спортсменке уникальное олимпийское зеркало, а Виктору Питиримову подарили тульский самовар.

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципалитета поблагодарило Екатерину за огромный вклад в спортивную историю Коломны. «Достижения семьи Питиримовых являются ярким примером того, что упорство, настойчивость и труд всегда приводят к успеху», — отметили в управлении.