Тир для стрельбы из лука откроют в мае в Одинцове
На территории Барвихинской средней школы обновят площадку для тренировок секции по стрельбе из лука. Проект представили главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову.
По итогам работ тир в Барвихе станет более безопасным и комфортным для спортсменов.
«Уже к началу мая завершим обновление площадки для секции стрельбы из лука на территории Барвихинской средней школы. Этот проект обсуждали вместе с руководством школы и представителями компании-инвестора, которая займется модернизацией спортивного объекта», — отметил глава округа.
Работы стартуют на следующей неделе. Подрядчик установит два крытых павильона и новое ограждение со специальной сеткой-стрелоулавливателем вдоль автомобильной дороги.
Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской средней школы работает с 2005 года. Под руководством тренерского штаба воспитанники секции ежегодно успешно выступают на соревнованиях разных уровней.