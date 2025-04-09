Тир для стрельбы из лука откроют в мае в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

На территории Барвихинской средней школы обновят площадку для тренировок секции по стрельбе из лука. Проект представили главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову.

По итогам работ тир в Барвихе станет более безопасным и комфортным для спортсменов.

«Уже к началу мая завершим обновление площадки для секции стрельбы из лука на территории Барвихинской средней школы. Этот проект обсуждали вместе с руководством школы и представителями компании-инвестора, которая займется модернизацией спортивного объекта», — отметил глава округа.

Работы стартуют на следующей неделе. Подрядчик установит два крытых павильона и новое ограждение со специальной сеткой-стрелоулавливателем вдоль автомобильной дороги.

Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской средней школы работает с 2005 года. Под руководством тренерского штаба воспитанники секции ежегодно успешно выступают на соревнованиях разных уровней.