Типография в Реутове расширит производство благодаря субсидии на закупку оборудования

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин провел рабочую встречу с руководством типографии "Макспринт", где обсудил перспективы развития и расширения предприятия. В ходе визита Ковязину предложили экскурсию по производству.

Типография, известная своей качественной полиграфической продукцией, планирует расширение, и администрация города готова оказать поддержку в решении возникающих вопросов. Генеральный директор компании выразил надежду на помощь в межведомственном взаимодействии при строительстве нового здания.

Сейчас предприятие обеспечивает работой 32 человека и имеет годовой оборот около 200 миллионов рублей. Расширение производства не только увеличит налоговые поступления в муниципальный бюджет, но и создаст новые рабочие места для жителей Реутова.

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