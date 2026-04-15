Типография в Химках получила поддержку от государства

Типография Химок внедряет новую технику при поддержке государства. Представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» 11 апреля ознакомились с работой производства и разъяснили сотрудникам нюансы налогообложения и доступных мер помощи.

Химкинская типография — пример работы малого бизнеса с оборотом в несколько миллионов рублей ежемесячно. Она создает рабочие места для жителей района и плодотворно взаимодействует с партнерами. Клиентами служат крупные бренды, заказы которых выполняются на высоком уровне.

Представитель учреждения «Малый бизнес Химки» Татьяна Сысоева поделилась деталями поддержки предпринимателей. Эксперты проекта постоянно общаются с бизнесом округа, информируя о возможных видах помощи. Директор предприятия рассказала, что в 2024 году закупили современное оборудование, а теперь подадут на субсидию для его улучшения.

Типографии пригодятся разные инструменты поддержки. Доступна компенсация до 90% на приобретение или лизинг оборудования российского или дружественного производства. Предусмотрены субсидии на выставки, возврат до 90% по кредитам для модернизации. Кроме того, компания может подключиться к программе для социальных предпринимателей.