Типография из Химок приняла участие в городском бизнес-форуме

Знаменитое мороженое из «Государственного универсального магазина» знакомо каждому — его яркую этикетку «ГУМ. Мороженое» узнают и жители, и гости столицы. Этот культовый знак печатают в Химках.

Одна из типографий в городском округе уже много лет занимается производством этикеток для мороженого из «Государственного универсального магазина». Сотрудники предприятия отмечают, что самым важным этапом является тщательная подготовка макетов. Современные технологии применяются для их создания — цифровая и флексографическая печать.

Компания работает на рынке более 20 лет, создавая этикетки различной сложности, форм и размеров. Среди клиентов типографии — свыше 150 известных брендов по всей России. Типография с 2006 года специализируется на печати самоклеящихся этикеток и остается одним из лидеров в этой области.

Предприятия стало участником юбилейного пятого форума «Бизнес-ReStart 2025» городского округа Химки, который объединил представителей малого и среднего бизнеса.

Почти 23 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, с ежегодным ростом на 5–7%, зарегистрировано в Химках.