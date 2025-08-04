Тимоховский парк начнут благоустраивать в Ленинском округе в 2026 году

Улучшения и обновления продолжают проводить в парках Подмосковья. Жителям Ленинского округа рассказали о проделанной работе и планах.

Сейчас в четырех парках муниципалитета действуют шесть мест общественного питания: в Расторгуевском парке, лесопарках «Апаринки» и «Высота», а также Центральном парке.

В пятом, Тимоховском парке, кафе появится после благоустройства. Работы по нему начнутся в следующем году.

О необходимости открывать места общественного питания в парках регулярно говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С тех пор в проекты подмосковных парков сразу закладывают помещения, где можно расположить кафе. К примеру, такие модули есть в парках «Апаринки» и «Высота».

Ранее мы рассказывали о том, что летом этого года в парках Подмосковья открыты 774 точки общественного питания, из них 225 кафе и ресторанов.