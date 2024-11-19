Тхэквондисты из Павловского Посада стали призерами Кубка Подмосковья

Команда спортсменов из Павловского Посада блестяще выступила на Кубке и фестивале Московской области по тхэквондо, завоевав 47 медалей. В состав делегации вошли 17 воспитанников муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений», которые достойно представили свой город на соревнованиях.

Спортсмены показали отличные результаты: команда завоевала 27 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей. Абсолютными чемпионами турнира стали Даниил Демидов, Анастасия Келим, Федор Фролов и Анна Захарова.

Команда Павловского Посада заняла второе общекомандное место в турнире и была удостоена награды в номинации «Лучший тренер».

Это достижение подчеркивает высокий уровень подготовки и талант наших спортсменов, а также их стремление к победе и развитию в мире тхэквондо.

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