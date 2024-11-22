Тхэквондисты из Лобни завоевали 24 медали на областном турнире

В Подмосковье прошел региональный турнир по тхэквондо, в котором участвовали спортсмены из разных городов области. Лобня была представлена командой центра боевых искусств «Молодая гвардия».

Спортсмены под руководством Гранд-мастера Пак Пон Дока и Зарруха Абдулложонова продемонстрировали отличную подготовку и завоевали 24 медали. Из них девять золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, каратэ и хоккей. Развивают в городе и спортивную инфраструктуру.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».