С 20 по 23 ноября в Липецке прошли всероссийские соревнования «Жемчужина Черноземья». В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 23 регионов страны.

Воспитанники лобненской школы тхэквондо достойно представили город. Золотые медали завоевали Дмитрий Магай, Дени Сатуев, Софья Филиппова, Артем Марчук и Вероника Макеева. Серебро на счету Максима Магая. Сборная Московской области по итогам турнира заняла третье общекомандное место, а поскольку у лобненской команды оказалось больше всех медалей, кубок соревнований приехал в Лобню. Спортсменов командировала спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам.

«Эта победа очень важна для нас, горжусь ребятами и тем, что кубок соревнований удалось привезти в Лобню», — отметил тренер спортсменов Евгений Лим. По его словам, успех на турнире такого уровня стал результатом системной подготовки и работы всей команды.

Лобня — один из основных центров развития единоборств в Подмосковье. В городе работают секции тхэквондо, каратэ, кобудо, самбо, дзюдо, бокса и других направлений. Проведение всероссийских соревнований и успешные выступления местных спортсменов подтверждают высокий уровень подготовки в округе и интерес молодежи к единоборствам.