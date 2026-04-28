Тхэквондисты из Лобни стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанники спортивной школы «Центр-Восток» получили награды на масштабных соревнованиях «Кубок Рязанского Кремля». Турнир прошел с 24 по 27 апреля в Рязани и собрал около 2000 участников из 50 регионов страны.

Спортсмены достойно представили свой город. Серебряную медаль завоевал Сервер Абдураманов. Бронзовыми призерами стали Вероника Макеева и Дени Сатуев.

Вероника Евдакова заняла второе место и в первый юниорский год выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Денис Ким на этих соревнованиях выполнил норматив первого разряда. В администрации спортивной школы поздравили победителей и пожелали им успехов на новых соревнованиях.

В городском округе Лобня уделяют большое внимание развитию спорта и физической культуры. В городе работают различные секции, а их воспитанники регулярно добиваются высоких результатов на турнирах разного уровня.