Тхэквондисты из Лобни сдали экзамен на черные пояса

Девять спортсменов из Лобни сдали экзамен на черные пояса по тхэквондо. Аттестация прошла в Подмосковье.

Аттестацию проводил мастер Им Гук Хен, имеющий восьмой дан. Воспитанники спортивного клуба «Центр-Восток» из Лобни сдали экзамен успешно. Черные пояса получили девять человек: Михаил Далов, Екатерина Антонич, Дмитрий Малыгин, Александр Медведев, Амина Магжанова, Ясмина Калита, Тимур Ахмедов, Ахмет Эметов. Также на третий дан экзамен сдал тренер клуба.

Отметим, что развитию спорта в округе уделяют особое внимание. В Лобне действуют 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня.

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