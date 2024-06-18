Тхэквондисты из Лобни прошли аттестацию на черные и цветные пояса

На учебно-тренировочном мероприятии побывали более 260 спортсменов клуба «Центр-Восток» из Лобни. Там тхэквондисты прошли аттестацию.

Мероприятие состояло из двух основных блоков. В рамках первого прошла массовая тренировка. Второй блок был посвящен аттестации на черные и цветные пояса. Также все участники могли посетить уроки корейского языка.

Готовил спортсменов к аттестации мастер Им Гук Хен. Он является обладателем черного пояса восьмого дана. Кроме того, гостем события стал первый консул Республики Корея Кан Чи Гу.

Развитию разных видов спорта в Лобне уделяют особое внимание. В округе действуют 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно побеждают на турнирах различного уровня.

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