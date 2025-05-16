Тхэквондисты из Черноголовки завоевали «золото» на фестивале боевых искусств

Спортивный комплекс Черноголовки стал центром притяжения для любителей боевых искусств, приняв фестиваль, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное с целью почтить память героев, завершилось триумфом для местных тхэквондистов, завоевавших «золото» сразу в трех весовых категориях.

Фестиваль, собравший представителей различных школ и направлений, проходил в два этапа. Сначала участники продемонстрировали свои навыки в соревновательных поединках, а затем представили показательные выступления. Наибольшего успеха на соревнованиях добились представители наукограда. Триумфаторами стали Алексей Осипов, победивший в весовой категории до 78 килограммов, Роман Аккуратов, завоевавший золотую медаль в категории до 37 килограммов, и Валерия Завьялова, не оставившая шансов соперницам в категории до 45 килограммов.

«Зрители увидели яркие выступления в стилях карате, айкидо, тхэквондо, хапкидо, хаидонг гумдо и фланкировке казачьей шашкой. Выступили команды из клуба „Ультиматум“, спорткомплексов „Олимп“ и „Подвиг“, клуба „Сильные духом“, спорткомплека „Пэкхо-Белый тигр“, спортшколы „Черноголовка“, Федерации Айкидо Московской области, Ассоциации Хаидонг Гумдо России, а также Федерации Кенгму Хапкидо России», — сообщили в спортивной школе.

Завершился фестиваль минутой молчания, в которой участники и гости почтили память павших героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения их подвигу и мужеству.