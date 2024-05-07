Тхэквондистки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:15 Тхэквондистки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях Медиасток.рф

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Спортсмены из Лобни приняли участие во всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». Всего в турнире приняли участие 1300 человек из 38 регионов страны.

В весовой категории до 53 килограммов лучшими стали воспитанницы клуба «Центр-восток» Елизавета Кадымова и Вероника Макеева из Лобни. Также девушки выполнили нормативы мастера спорта России.

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Бронзовую медаль среди юниоров в весовой категории до 48 килограммов получил Амир Омаев, а в весовой категории до 33 килограммов среди кадетов — Дени Сатуев.

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