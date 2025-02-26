Тхэквондистки из Черноголовки победили на турнире в Москве

Спортсменки, представляющие спортивную школу «Черноголовка», завоевали золотую и серебряную медали на соревнованиях в столице. Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Спорт — норма жизни», направленной на вовлечение молодежи в активные занятия спортом и формирование здорового образа жизни.

На первенстве спортивного центра «Old School» в Москве, собравшем более 500 спортсменов, юные тхэквондистки из Черноголовки смогли подняться на пьедестал почета. Валерия Герасименко завоевала золотую медаль, став победительницей в своей весовой категории. Валерия Завьялова также показала высокий уровень подготовки, завоевав серебро.

Кроме того, на первенстве спортивного клуба «Белый тигр» спортсмены, которые тренируются под руководством Алексея Зинина в местной спортивной школе, также заняли первые места.

«Пять золотых медалей — это поистине феноменальный результат! Их получили Полина Гануш, Александра Кочерова, Всеволод Болашов, Роман Аккуратов и Егор Бардовский. Мастерство и упорство наших воспитанников достойны самых высоких похвал», — сообщило руководство спортивной школы «Черноголовка».