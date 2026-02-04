Тхэквондистка из Краснознаменска выиграла серебро на международных соревнованиях

Международный открытый чемпионат по тхэквондо проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 по 5 февраля. Участница из Подмосковья Валерия Скапровская выиграла на соревнованиях серебряную медаль.

Представительница Краснознаменска на состязаниях Fujairah Open продемонстрировала мастерство в весовой категории до 67 килограммов.

Ее обошла соперница из Греции, а третью ступень пьедестала разделили участницы из Египта и Республики Мали.

На состязаниях, которые имеют высокий международный статус G2, встретились свыше двух тысяч спортсменов из разных стран мира. Площадкой мероприятия стал комплекс «Заид Спорт Сити».