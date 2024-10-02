Тхэквондист из Зарайска стал чемпионом России среди ветеранов спорта

Всероссийские соревнования по тхэквондо прошли в Челябинске. На них спортсмен из Зарайска Валерий Евдокимов завоевал золото в личном выступлении.

Ветераны спорта поучаствовали в состязаниях по тхэквондо ВТФ-пхумсэ «Кубок Танкограда» и чемпионате России по этому виду спорта среди ветеранов.

Зарайск представили тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Валерий Евдокимов и его сыновья Андрей и Дмитрий. Валерий стал лучшим в личном выступлении.

Также спортсмены из Зарайска стали серебряными призерами в синхронном выступлении в тройке. Пятое место в личном выступлении занял Андрей, а Дмитрий и Юлия Колган из Ступина — в смешанной двойке.

Отметим, что победители этих соревнований поучаствуют в предстоящем чемпионате мира по пхумсэ. Он пройдет 30 ноября в Гонконге.

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