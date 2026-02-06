Тестирование цифровых квитанций за ЖКУ запустили на сайте госуслуг Подмосковья

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье запустили пилотный проект, который призван упростить оплату счетов за ЖКХ. На региональном сайте государственных услуг начали тестировать новую систему — Единый платежный документ.

Счета можно будет получить и оплатить онлайн, что значительно упростит и ускорит процесс.

Это станет возможным благодаря специальному постановлению правительства России, которое разрешает провести эксперимент в Подмосковье.

Запускают проект региональные Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи.

Жителей будут оповещать о нововведении во время телевизионных эфиров, а также с помощью билбордов, цифровых экранов и других средств.

