Тестирование цифровых квитанций за ЖКУ запустили на сайте госуслуг Подмосковья
В Подмосковье запустили пилотный проект, который призван упростить оплату счетов за ЖКХ. На региональном сайте государственных услуг начали тестировать новую систему — Единый платежный документ.
Счета можно будет получить и оплатить онлайн, что значительно упростит и ускорит процесс.
Это станет возможным благодаря специальному постановлению правительства России, которое разрешает провести эксперимент в Подмосковье.
Запускают проект региональные Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
Жителей будут оповещать о нововведении во время телевизионных эфиров, а также с помощью билбордов, цифровых экранов и других средств.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте