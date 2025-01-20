Сегодня 13:03 Подмосковью доверили тестирование проекта по онлайн-голосованию при смене УК в жилых домах Андрей Воробьев: онлайн-собрания собственников жилья сделают смену УК прозрачной 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

Госуслуги

Подмосковье проведет в 2025 году тестовый проект, цель которого — устойчивый диалог управляющих компаний с жителями. Позже, когда регион опробует новую программу, ее могут распространить на всю страну, сказал губернатор Андрей Воробьев.

«Когда субъекту доверяют тот или иной эксперимент, безусловно, мы очень рассчитываем, что своими технологиями удачно его реализуем. И его можно распространять на всю нашу страну», — сказал глава Подмосковья. Речь идет о проведении общих собраний собственников квартир с помощью системы ГИС ЖКХ. Обычно там принимают основные решения по управлению многоквартирными домами, в том числе выбирают управляющую компанию. Когда голосование происходит на бумаге, недобросовестные УК этим пользуются и фальсифицируют бюллетени, что приводит к незаконной смене компании.

Начнем мы с пилотного проекта, который доверено нам провести в 2025 году. Смысл заключается в устойчивых прозрачных коммуникациях УК с жителями. Андрей Воробьев

Каждый год в Подмосковье вносят тысячи изменений в реестр лицензий управляющих компаний, что, конечно, не способствует качеству, прозрачности и понятной стоимости услуг для жителей. «История этих отношений весьма сложная. Всегда они были в бумаге, причем те подписи, которые были на листе, не всегда были известны тем, кто жил в подъезде или доме. Сейчас эксперимент говорит о том, что электронное взаимодействие дает очень заметный результат и способствует качеству УК, если она не удовлетворяет требованиям», — сказал Андрей Воробьев.

О проекте

При онлайн-голосовании в ГИС ЖКХ, то есть на платформе госуслуг, каждый голос защищен, есть электронный протокол. Все честно и законно сразу, без дополнительных проверок. Главная задача — убедить жителей переходить в онлайн-формат, разъяснить каждому алгоритм, помогать сориентироваться в приложении или на портале.

В обязательном порядке сохранят альтернативный способ — отдать бумажный бланк администратору или зайти в ГИС ЖКХ через МФЦ, поскольку старшему поколению так может быть удобнее. В пилотном проекте приняли участие 47 городских округов Подмосковья. Лидер на сегодняшний день — Одинцово, где почти половина голосов собственников — 49% — уже получена в электронном виде. А в одном из многоквартирных домов в Лосино-Петровском этот уровень достиг почти 80%.