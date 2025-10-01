Тестирование по литературе провели для жителей Богородского округа

В Ногинске на базе филиала № 1 Центральной библиотеки имени Александра Пушкина прошла акция, посвященная русской классической литературе. Это мероприятие стало возможным благодаря инициативе Мурманской государственной областной научной библиотеки, его проводят с 2021 года.

В этом году библиотека в третий раз открыла двери для любителей литературы, которые пришли проверить свои знания. В уютной атмосфере собрались участники разных возрастов, готовые пройти тестирование по классическим произведениям.

Торжественное начало акции ознаменовали выступления воспитанниц Ногинской детской школы искусств. Ирина Промыслова прочитала стихотворение «Пилигримы» Иосифа Бродского. Элина Сафаргалеева представила монолог Липочки из пьесы Александра Островского «Свои люди — сочтемся».

В течение часа 15 участников отвечали на вопросы теста, демонстрируя свои знания в области литературы. Завершилась акция розыгрышем призов. Результаты будут опубликованы на сайте библиотеки и в социальных сетях. Церемония награждения победителей пройдет 12 октября в Городском филиале библиотеки.