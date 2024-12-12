Тестирование ко Дню Конституции России провели в Ленинском округе

Мероприятие организовали партия «Единая Россия» и областной молодежный парламент. Вопросы правового тестирования касались знания Конституции РФ и подходили для граждан любого возраста.

Тест содержал 26 вопросов, разбитых на три группы: «История», «Общие знания» и «Правовые задачи». На ответы участникам давалось 26 минут, но многие справились гораздо быстрее.

Такое тестирование в муниципалитете проходит уже не в первый раз. В этом году в нем участвовали глава городского округа Станислав Каторов, депутаты и учащиеся Видновского художественно-технического лицея.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что каждому гражданину нужно знать конституцию своей страны. «Я убежден, что каждый россиянин, начиная с раннего возраста, должен активно участвовать в общественной и политической жизни», — отметил Станислав Каторов.