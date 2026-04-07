«Тести Стори» представляет новую торговую линию с гастрономическими подарками

Компания «Тести Стори», расположенная в Одинцове, запустила новую торговую линию — подарочные боксы с уникальными гастрономическими наборами. Внутри боксов — продукты со всей России: мед с Дальнего Востока, чай из Краснодарского края, мясные деликатесы и снеки из Подмосковья, пряники из Тулы.

Генеральный директор компании Ирина Верещагина вспоминает, как на гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир» она увидела множество прекрасных продуктов, производимых в нашей стране. Именно тогда родилась идея собрать лучшие товары в подарочный бокс.

«Мы отобрали самые лучшие продукты страны и создали новую торговую линию, новую историю», — рассказывает Ирина Верещагина.

Сейчас компания занимается корпоративными подарками, которые выходят за рамки привычного. Это не стандартные наборы, а тщательно подобранные композиции от лучших производителей из разных регионов России.

Новый проект компании — Private Gourmet — это возвращение к корням и культуре русского застолья. Каждый гастрономический бокс — это продуманная композиция, сочетание текстур, ароматов и смыслов.

Линия только начинает набирать обороты. Минимальный заказ составляет от 10 до 300 единиц. Клиенты — крупные компании страны. В планах — увеличить обороты в несколько раз.