Тест по функциональной грамотности сдали в школах Подмосковья

Более 82 тысяч девятиклассников из 874 школ Подмосковья написали региональную диагностическую работу по функциональной грамотности. Это заключительный этап серии проверочных работ, которые в январе и феврале писали ученики 7-х и 8-х классов.

Данная работа оценивает уровень математической, естественно-научной и читательской грамотности. Школьникам необходимо было выполнить задания на анализ текста, аргументацию, математические расчеты и применение знаний по биологии и химии для решения практических задач.

Тест включал 15 заданий, на которые отводилось 120 минут. Для успешного выполнения нужно было набрать минимум девять баллов, а максимальный результат — 24 балла. Работы будут проверять независимые эксперты через государственную систему «ЕАИС ОКО».

Результаты станут известны до 10 марта. Они помогут школам выявить пробелы в знаниях учеников, скорректировать образовательные программы и определить направления для повышения квалификации учителей.