Тест на знание Конституции РФ провели для учеников гимназии № 23 в Химках

Проверку знания основного закона Российской Федерации провели в образовательных учреждениях Химок. Участие в викторине приняли жители микрорайонов Сходня и Кутузовское.

Ежегодно 12 декабря в России отмечают знаменательную дату. Именно в этот день в 1993 году всенародным голосованием приняли высший нормативный правовой акт нашей страны. Учащиеся гимназии № 23 проверили свои знания Конституции.

«Вопросы были очень интересные, некоторые из них — достаточно сложные. Уверена, что для каждого участника викторина стала отличной возможностью углубить знания о главном законе нашей страны, его принципах и ценностях», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Мероприятие провели в рамках муниципальной программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с начала июля.

«Она направлена на объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей, формирование чувства патриотизма и любви к Родине. В ее рамках мы проводим подобные викторины, а также различные другие активности», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.