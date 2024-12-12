Тест на знание Конституции РФ прошел в школе № 3 в Балашихе

Около 200 учеников и учителей школы № 3 в микрорайоне Павлино написали тест «Правовой экзамен» на знание Конституции Российской Федерации. Вместе с преподавателями, юнармейцами, представителями «Движения первых» в тестировании участвовали директор учреждения Юлия Сучкова и заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин.

В тесте было 26 вопросов, на выполнение которых отводилось 25 минут. Акцию организовали Мособлдума совместно с Молодежным парламентом региона.

«Тест отражает практически все аспекты этого важнейшего государственного документа: от истории принятия Конституции до наиболее важных статей, изложенных в ней», — отметил Александр Евсюткин.

Напомним, 12 декабря в России празднуют День Конституции. 31 год назад был принят самый главный закон нашей страны, который закрепил права и свободы граждан, установил принципы демократии и открыл новые возможности для развития России.