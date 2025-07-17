Территорию возле Травинского озера в Пушкино благоустроят к ноябрю

В Пушкино 15 июля состоялась инспекция работ по благоустройству Травинского озера, в которой приняли участие депутат Московской областной думы Николай Черкасов, депутат муниципального Совета Анна Дунаева, председатель общественной палаты Алексей Селеменев, представитель отдела благоустройства администрации Александр Клюев, а также активные жители и подрядчики. Во время визита проверили процесс санитарной очистки водоема площадью 2,15 гектара.

В рамках муниципального контракта здесь выполняются основные мероприятия: покос береговой растительности, удаление водных растений, очищение воды от ряски, уборка мусора и формирование береговой линии. Кроме того, планируется выкорчевать поросль и аварийные деревья для обеспечения безопасности и комфорта посетителей.

Также в ближайшее время на прилегающей территории обновят уличное освещение, установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный регион», приведут в порядок дорожки и тропинки.

Территорию украсят новыми зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами, обустроят детскую площадку, установят туалетный модуль и зоны отдыха. Помимо этого, появятся две смотровые площадки над водой, а вдоль берега укрепят ограждения. Завершить все работы планируется к ноябрю 2025 года.