Территорию возле памятника в сквере Кузнецова в Пущине благоустроят в этом году

В Пущине состоялась выездная встреча администрации городского округа Серпухов с жителями. Временно исполняющий обязанности главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатами окружного Совета Николаем Пушкиным, Алексеем Батоговым, Юлией Громовой, Натальей Чапуриной, представителями администрации и руководителями профильных подразделений обсудили с горожанами насущные вопросы.

В Пущино активно реализуются проекты по улучшению городской среды и развитию инфраструктуры, что способствует повышению комфорта проживания. Жители поднимали темы благоустройства, состояния дорог, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, здравоохранения, образования, спорта и экологии.

Особое внимание уделили преобразованиям в сквере имени дважды Героя Советского Союза Михаила Кузнецова — месте, имеющем большое значение для местного сообщества. Этот исторический объект стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году планируется проведение работ по благоустройству территории вокруг памятника.

Встречу посетили около 50 жителей. Все обращения были зафиксированы и будут оперативно рассмотрены.