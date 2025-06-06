Территорию возле Музея боевой славы в Коломне благоустроят до конца июля

Сейчас специалисты обновляют плитку на входе в здание Музея боевой славы в Коломне, а в ближайшее время отреставрируют постамент под гаубицей. Также там планируют модернизировать освещение. Работы завершат к концу июля 2025 года.

Знаменитую гаубицу установили в 1975 году. Ее поставили в честь воинов-артиллеристов, погибших во время Великой Отечественной войны. В числе бойцов было много выпускников Коломенского артиллерийского училища.

Помимо ремонтных работ, на территории Музея боевой славы установят систему архитектурной подсветки. Светильники разместят у главного входа в здание. В вечернее время будут подсвечиваться колокол, макеты ракет и фасад музея. Оборудование для подсветки изготовят в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Музей боевой славы открыли в Коломне 26 августа 1977 года. Он находится в мемориальном парке в здании церкви Апостолов Петра и Павла. В 2009 году храм передали Русской православной церкви, а для музея возвели новое здание. Строительство финансировали за счет средств городского бюджета, пожертвований предприятий и частных лиц из Коломны.